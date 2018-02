Jager schiet rashond dood: zes maanden cel en 40.000 euro boete

Op vraag van een boer was jager René H. (60) eind maart 2015 op reeën aan het jagen, op de grens tussen Vlaams- en Waals-Brabant. Alleen vuurde hij per ongeluk vier kogels af op de Rhodesian Ridgeback van Dorothy McGoldrick, een hond die overzee al tal van prestigieuze prijzen had gewonnen. De zware rekening daarvoor: een celstraf van zes maanden en een boete van 40.000 euro.