Satellietbeelden tonen: zeespiegel stijgt steeds sneller

Sceptici durven de voorspellingen over stijgende zeeniveaus al eens in twijfel trekken, maar volgens een nieuwe studie op basis van satellietbeelden kloppen die wel degelijk. De laatste 25 jaar zijn de oceanen 7 centimeter gestegen. En het gaat zelfs steeds sneller: tegen 2100 zal het water al minstens 65 centimeter hoger staan, dubbel zoveel als tot nu toe verwacht.

Satelliet Topex/Poseidon. Foto: belga

Gewoonlijk wordt de zeespiegel in het water aan de kusten gemeten, maar een nieuwe studie die maandag in ‘Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America’ werd gepubliceerd, maakte gebruik van satellietbeelden, die een accuratere meting toelaten.

De onderzoekers, met aan het hoofd professor ruimtevaartingenieur Steve Nerem van de universiteit van Colorado en gefinancierd door NASA, stelden vast dat het gemiddelde niveau van de oceanen sinds 1993 ongeveer 7 centimeter is gestegen. Dat komt ongeveer overeen met de voorspelde stijging van 3 millimeter per jaar.

De onderzoekers stelden echter ook vast dat die stijging aan het versnellen is, door de klimaatverandering. Als dit zo voortgaat, zullen de zeeniveaus volgens hun berekeningen tegen 2100 ongeveer 65 centimeter gestegen zijn in vergelijking met het niveau in 2005, of dubbel zoveel als voorspeld door modellen die uitgaan van een stijging met een constant tempo.

Vooral het smelten van de ijskappen doet de stijging versnellen. Foto: BELGAIMAGE

“Die versnelling wordt vooral gedreven door het versnelde smelten van de ijskappen op Groenland en Antarctica”, aldus Nerem.

Momenteel is ruim de helft van de stijging het gevolg van opwarmend zeewater, dat uitzet en zo de waterniveaus doet stijgen. De rest van de stijging is het gevolg van smeltend ijs op Groenland en Antarctica en smeltende gletsjers.

De stijging van 65 centimeter is volgens Nerem nog optimistisch, aangezien die voorspelling ervan uitgaat dat de ijskappen niet nog sneller gaan smelten in de komende 82 jaar. En er zijn nu al indicaties dat het ijs instabiel is en het smelten zou kunnen versnellen. Als dat het geval wordt, zullen de zeeniveaus waarschijnlijk nog meer dan 65 centimeter stijgen.

Voorspelling VN bevestigd

De nieuwe gegevens bevestigen de voorspelling van het recentste rapport van het de kilmaatoragnisatie van de Verenigde Naties, het Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC), dat stelde dat zeeniveaus tussen de 52 en 98 centimeter zouden stijgen tegen 2100 als we niet minder CO 2 gaan uitstoten. Daar is nu dus bewijs voor in de vorm van objectieve waarnemingen en berekeningen.

In de berekening van de stijging, hielden Nerem en zijn team rekening met natuurlijke cycli zoals El Nino en vulkaanuitbarstingen. Die brachten ze in vermindering van de versnelling: ze isoleerden het effect van klimaatverandering en hielden alleen de versnelling door die verandering over.

Het effect van de uitbarsting van Pinatubo en van El Nino (ENSO) werd in vermindering gebracht van het globale gemiddelde zeeniveau (GMSL). Foto: PNAS