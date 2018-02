Middenvakrijders riskeren binnenkort hoge boetes

Om hardnekkig middenvakrijden tegen te gaan, wil Open Vld de boete verhogen. De liberale Kamerleden Sabien Lahaye-Battheu en Tim Vandenput dienen daarvoor een wetsvoorstel in.

Uit een bevraging van Vias waarvan de resultaten afgelopen november werden gepubliceerd, blijkt dat middenvakrijden de grootste ergernis is in het verkeer, gevolgd door bumperkleven. “Nochtans is de wegcode duidelijk: wie links inhaalt, moet na dat manoeuvre terug naar rechts uitwijken. Wie dat niet doet, begaat een overtreding van de eerste graad”, zegt Lahaye-Battheu. Een boete van de eerste graad kost 58 euro bij onmiddellijke inning en 85 euro bij een minnelijke schikking.

Het Kamerlid wil van hardnekkig middenvakrijden nu een overtreding van de tweede graad maken, met boetes van 116 euro bij onmiddellijke inning en 160 euro bij een minnelijke schikking. De overtreding wordt daarbij gelijkgesteld aan rechts inhalen, een overtreding die volgens Lahaye-Battheu vaak wordt veroorzaakt door middenvaksrijders. De boetes alleen optrekken, zal echter niet volstaan. “De politie zal ook een extra oogje in het zeil moeten houden en middenvakklevers beboeten”, luidt het.

In 2016 liepen 3.603 bestuurders tegen de lamp voor rechts inhalen, terwijl 2.079 bestuurders werden beboet voor het storend blijven rijden op de linker- of middenrijstrook, zo blijkt uit cijfers van minister Jan Jambon (N-VA).