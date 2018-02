Nog nooit werden zo veel leerkrachten geschorst

Het aantal geschorste leerkrachten stijgt jaar na jaar. In het schooljaar 2015-2016 was een recordaantal van 138 leerkrachten geschorst, zo blijkt uit het jaarverslag van het Agentschap voor Onderwijsdiensten (Agodi) waarover De Tijd dinsdag bericht.

In 95 gevallen ging het om een preventieve schorsing omdat een leerkracht tucht- of strafrechtelijk werd vervolgd. Zo werd een schooldirecteur in Ronse geschorst nadat hij in een mail aan Vlaams viceminister-president Liesbeth Homans (N-VA) de aanpak van de asielcrisis door haar partijgenoten met nazipraktijken had vergeleken. De N-VA van Ronse diende daarop een klacht tegen hem in wegens laster en eerroof. Uiteindelijk werd de man vrijgesproken.

Het aantal schorsingen blijft laag in vergelijking met het totale aantal van meer dan 185.000 leerkrachten in Vlaanderen, maar de scholen grijpen wel steeds vaker naar het instrument. In het schooljaar 2011-2012 werden nog slechts 67 leerkrachten geschorst.

De oorzaak van de stijging is niet meteen duidelijk, zegt minister van Onderwijs Hilde Crevits (CD&V). De scholen zijn ook niet verplicht de reden van een preventieve schorsing aan de Vlaamse overheid door te geven.

In het schooljaar 2015-2016 werden ook 35 vastbenoemde leerkrachten ontslagen. Dat was het hoogste aantal in vijf jaar tijd.