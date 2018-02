Elke dag vier meldingen van “vliegtuighooligans”

Brussels Airlines krijgt jaarlijks 1.500 keer – of gemiddeld vier keer per dag – te maken met onhandelbare passagiers. Het gaat van heel kleine incidenten tot verbale of zelfs fysieke agressie. Verschillende Europarlementsleden, onder wie Ivo Belet (CD&V), pleiten voor een grensoverschrijdende zwarte lijst voor “vliegtuighooligans”.

Passagiers die weigeren hun gordel aan te doen, die al dan niet onder invloed van alcohol een stewardess uitschelden of zelfs beginnen te schoppen. Het aantal gevallen van passagiers die amok maken op grote hoogte zit in de lift. De internationale federatie van luchtvaartmaatschappijen (IATA) telde in 2016 9.837 incidenten bij haar leden, ofwel één incident per 1.424 vluchten. Een verdubbeling in vergelijking met 2009.

Ook bij Brussels Airlines krijgen ze jaarlijks zo’n 1.500 meldingen – inclusief lichtere incidenten. Een stijging, maar of dat er vandaag meer zijn per vlucht dan vroeger kan de woordvoerster niet bevestigen. “Het wordt ook gewoon beter gemeld en we vervoeren meer passagiers”, zegt Kim Daenen. “Maar onze crew krijgt er dagelijks mee te maken. Ons personeel is opgeleid om ermee om te gaan, maar bij zwaar verbaal of fysiek geweld zijn er meer instrumenten nodig om die passagiers te berechten.”

Stadionverbod

Brussels Airlines heeft zelf een zwarte lijst met passagiers die voor korte of lange periode niet meer mogen vliegen. Twee Nederlandse Europarlementsleden pleitten er gisteren voor om zo’n lijst over alle Europese luchtvaartmaatschappijen en grenzen heen beschikbaar te maken.

Ook Ivo Belet (CD&V) steunt het voorstel: “Een grensoverschrijdende lijst tegen ‘vliegtuighooligans’, zoals ook hooligans in het voetbal een stadionverbod krijgen, is een goed begin. Niet dat ze allemaal automatisch geweigerd moeten worden om te vliegen, voor sommigen kan het als waarschuwing al tellen. En als iemand amok maakt in de lucht, zou die ook in het land van aankomst moeten opgepakt kunnen worden. Nu kan een passagier enkel berecht worden in het land waar de vliegtuigmaatschappij geregistreerd staat.”

Voor het vliegtuig vertrekt, kan de kapitein een amokmaker de deur wijzen, maar wat met een Portugees die boven Frankrijk de crew aanvalt en in België landt? “De politie in het land van aankomst staat vaak machteloos”, klinkt het bij IATA. “Ze worden vrijgelaten en kunnen zomaar een andere vlucht nemen.” Daarom werken de federatie en de VN aan een internationaal wettelijk kader.

Maar een zwarte lijst vindt Mia Wouters, professor in luchtvaartrecht aan de UGent, te verregaand: “We moeten opletten dat de luchtvaartmaatschappijen niet te veel macht krijgen.”