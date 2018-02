Alanis Morissette op Suikerrock

Het sympathieke Tiense stadsfestival Suikerrock maakte maandag zijn eerste namen bekend, en dat zijn niet van de minste. Zo is Alanis Morissette headliner op zaterdag 28 juli.

De Canadese zangeres scoorde in de jaren 90 wereldhits met ‘Ironic’ en ‘Thank You’, met 60 miljoen verkochte platen en zeven Grammy’s tot gevolg. Die zaterdag zal u zich in Tienen nogal snel in de jaren 90 wanen, want ook Goo Goo Dolls - die van onuitwisbare oorwurm ‘Iris’ - zakken dan af naar de Grote Markt.

Op zondag 29 juli, de traditionele familiedag, pakt de organisatie uit met twee kleppers uit de Lage Landen: Stan Van Samang en Gers Pardoel. Suikerrock vindt van 27 tot en met 29 juli plaats. Combitickets kosten 115 euro, dagtickets 49 euro. Kinderen krijgen korting.

www.suikerrock.be