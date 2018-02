‘Bartel in het wild’ plaatst Marokko in Spanje

Aardrijkskundig missertje in de aflevering van ‘Bartel in het wild’ van maandagavond. Terwijl presentator Bartel Van Riet duidelijk vermeldt dat de reis richting Marokko trekt, toont de animatie op de wereldkaart toch iets helemaal anders…

In het VIER-programma ‘Bartel in het wild’ laat presentator Bartel Van Riet twaalf bekende Vlamingen opnieuw proeven van de ultieme natuurbeleving en trekt hij met zes duo’s en een rugzak naar onontgonnen gebieden. Ze overleven in een stukje ongerept natuur en zetten hun luxeleven even on hold.

Bestemming van maandagavond was Marokko. Al was de animatie op de wereldkaart het daar precies niet mee eens. Daarop ging het vliegtuigje namelijk van Brussel naar Spanje. En dat is televisiekijkend Vlaanderen duidelijk niet ontgaan.

“Sinds wanneer ligt Marokko in Spanje?” en “Volgens mij ligt Marokko toch ergens anders”, klinkt het. “En ik die dacht dat ik nog nooit in Afrika was geweest”, grapt iemand anders.