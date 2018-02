Oxfam schroeft activiteiten terug na prostitutieschandaal: "Even geen nieuwe leden werven”

Brussel -

Oxfam Solidariteit gaat voorlopig niet langer de straat opgaan om nieuwe donateurs te werven. Dat zegt Stefaan Declercq, directeur van de Belgische afdeling van Oxfam. “Ik wil mijn mensen niet bloot te stellen aan bedreigingen en beledigingen.” Oxfam kwam vrijdag in de problemen nadat uitgelekt was dat een aantal medewerkers prostituees inhuurden in Haïti en Tsjaad. In België zegden sindsdien veertig mensen hun lidmaatschap op, in Nederland liefst zevenhonderd.