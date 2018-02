Een apotheker uit Syrië, een dokter uit Iran, of een advocaat uit Egypte. Het zijn maar enkele hoogopgeleide vluchtelingen die in onze provincie wonen, maar er niet aan de bak komen. En dat ondanks de duizenden vacatures. Vanaf 1 april maakt de provincie daarom geld vrij om die hogeropgeleide anderstaligen aan een job te helpen. Want de arbeidsmarkt heeft hun ervaring nodig, klinkt het.