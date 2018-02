Verloren bruidsjurk duikt na 33 jaar opnieuw op na fout van stomerij

Het was een prachtige huwelijksdag geweest voor de Amerikaanse Michelle Havrilla en haar man in 1985. Na het trouwfeest gaf de vrouw haar trouwkleed aan een stomerij om het daarna mooi te kunnen opbergen maar ze kreeg het nooit terug. Nu, 33 jaar later, is het kleed terecht. “Ik geloof mijn ogen niet”, klonk het tussen de tranen door.

Het was de schuld van de stomerij. Het bedrijf had Michelle Havrilla’s trouwkleed meegegeven aan de familie Bartlebaugh. De vrouw die het kleed ontvangen had, ging ervan uit dat het haar kleed was en zette de doos ongezien op zolder waar het 33 jaar bleef staan.

Maar toen Ame Bartlebaugh, de 25-jarige dochter, plannen had om te trouwen, zocht ze het trouwkleed van haar moeder. Ze verwachtte een simpele jurk zonder mouwen maar vond een compleet andere. Al snel besefte ze dat er een fout was gemaakt en ze besloot om foto’s van het kleed op sociale media te plaatsen.

De kinderen van Michelle vonden de foto’s en bingo. Vorige week kreeg Michelle haar eigen trouwkleed terug na 33 jaar. “Ik ben in shock, ik dacht al die jaren dat mijn jurk ergens verloren was gegaan. Nooit had ik gedacht dat ik het nog terug zou zien”, klonk het.

Ondertussen is Ame op haar beurt nog altijd op zoek naar de bruidsjurk van haar moeder. “Dat van Michelle is terecht, maar dat van mijn mama nog niet.”