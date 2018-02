Politieke partij wil onverdoofd slachten van vissen strafbaar maken

Wakker Dier roept de Nederlandse minister van Visserij Carola Schouten op het onverdoofd slachten van vis te verbieden.

De organisatie wijst erop dat het mogelijk is vissen via de wet te beschermen en dat dit al gebeurt met kweekpaling. Die moet sinds 2017 voor de slacht worden verdoofd. Volgens Wakker Dier zijn wetenschappers het erover eens dat vissen tijdens de slacht pijn hebben. “De meeste vissen worden levend verwerkt tot visfilet. Vaak worden ze ‘gekaakt’, waarbij de organen via de mond naar buiten worden getrokken of gezogen”, aldus Wakker Dier. “Vissen reageren daarna nog 25 tot 65 minuten op pijnprikkels’‘.

Het verplicht verdoven moet volgens de dierenwelzijnsorganisatie in ieder geval gelden voor de soorten waarvoor al een verdovingsmethode beschikbaar is, zoals meerval, tong en schol.