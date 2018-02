Schoondochter van Donald Trump opgenomen in ziekenhuis na openen van envelop met wit poeder

De vrouw van Donald Trump Jr. is in het ziekenhuis opgenomen nadat ze een envelop met wit poeder erin had geopend. Die was gericht aan Donald Trump Jr., melden Amerikaanse media.

Vanessa Trump, de schoondochter van de Amerikaanse president, opende de envelop maandag rond 10 uur ’s ochtends plaatselijke tijd in hun appartement in Manhattan. Toen er wit poeder bleek in te zitten, werd ze meteen uit voorzorg naar het ziekenhuis gebracht. Het is nog niet duidelijk wat het wit poeder precies is. Twee andere mensen werden ook naar het ziekenhuis gebracht.

Donald Trump Jr. is de oudste zoon van Donald Trump. Hij trouwde in 2005 met Vanessa. Ze hebben samen vijf kinderen. Of de kinderen thuis waren toen de envelop geopend werd, is nog niet geweten.