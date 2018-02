Nederlandse minister loog jaren over ontmoeting met Russische president

Den haagDe Nederlandse minister van Buitenlandse Zaken Halbe Zijlstra heeft in een kranteninterview toegegeven dat hij gelogen heeft over een ontmoeting die hij in 2006 gehad zou hebben met de Russische president Poetin. Zijlstra ‘leende’ het verhaal naar eigen zeggen “van een bron, omdat het geopolitiek belangrijk is”.