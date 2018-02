BrusselOpenbaar vervoersmaatschappij De Lijn doet te weinig inspanningen om de Vlaming te overtuigen de auto te laten staan in ruil voor bus of tram. Dat vindt althans oppositiepartij sp.a. “Sinds 2016 is de mogelijkheid om je nummerplaat in te ruilen voor een abonnement afgeschaft, maar het alternatief voldoet niet”, zegt Vlaams Parlementslid Rob Beenders (sp.a).