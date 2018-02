40 maanden cel gevorderd voor schietpartij aan shishabar Maasmechelen

Maasmechelen -

Een 45-jarige man uit Dilsen-Stokkem hangt een celstraf van 40 maanden cel boven het hoofd voor de betrokkenheid bij een schietpartij aan shishabar Pachsa Lounge in Maasmechelen. De feiten vonden plaats op 10 september 2016. Er werden drie schoten gelost, maar niemand raakte gewond. De man was maandag niet in de Tongerse rechtbank aanwezig omdat hij afgelopen weekend opgepakt werd in het kader van een schietpartij in Dilsen-Stokkem.