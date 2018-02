Ex-modefotografe hekelt magazines vol ‘levenloze’ modellen

Je hebt ze misschien zelf al gezien in modecampagnes: modellen in designerkleren die dood lijken te liggen in een fotogeniek decor. Voormalig modefotografe Jennifer Moss uit Los Angeles vindt het akelig en onderscheidt nog drie verontrustende trends in de branche. Dat zegt ze aan de BBC.

Moss doorbladerde de afgelopen jaren een dikke stapel modemagazines en kwam tot de conclusie dat veel dames die model staan voor luxehuizen, waaronder Gucci en Louis Vuitton, er dood uitzien. “Als een vrouw, als moeder van een dochter en als een klant, vind ik het alarmerend dat er vandaag veel advertenties zijn waarop vrouwen voorgesteld worden als dode lichamen”, zegt ze. Dit legt volgens haar een veel groter probleem bloot: de vrouw wordt in de branche nog steeds geportretteerd als slachtoffer.

Marc Jacobs met een bange en verdrietige Miley Cyrus naast een ‘dood’ model Foto: IG

Naast de categorie bange of dode vrouwen, ziet Moss dat de modewereld nog drie andere stijlen hanteert in campagnes. Modellen zijn vaak schaars gekleed en nemen volgens haar suggestieve en seksueel getinte poses - al dan niet op een bed - aan. Nog een probleem: vrouwen worden vaak afgebeeld als meisjes, waardoor ze onzekerheid en onderdanigheid uitstralen. Tot slot heeft ze er een probleem mee dat het gezicht van de modellen niet zichtbaar zijn en de vrouwen bijgevolg geen identiteit hebben.

Een Gucci-model Foto: IG

“De foute boodschap dat campagnes hiermee uitstralen is dat de dood, (seksuele) onderdanigheid en objectificatie glamoureus zijn. Ze zenden vrouwen een signaal dat ze zachtmoedig, timide en bang moeten zijn als ze over straat wandelen”, klinkt het. Maar het is niet allemaal slecht nieuws. Volgens Moss manifesteert zich langzaam een nieuwe trend binnen de modefotografie. “Je ziet steeds meer sterke, succesvolle vrouwen opduiken in campagnes. Ze kijken recht in de camera en worden gefotografeerd vanuit kikvorsperspectief waardoor ze groots lijken.”