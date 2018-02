Studenten energiemanagement UCLL geven advies aan de Bottelarij

Diepenbeek - Twee studenten energiemanagement aan het UCLL, Avci Yakup en Matthias Klatte, werkten mee aan een project bij de Bottelarij in Wellen. Ze werden er gevraagd energiemetingen te doen en een nieuw lichtplan op te maken voor de expositieruimte.

Studenten energiemanagement aan het UCLL vervolledigden vorige maand elk een praktisch project. Twee studenten, Avci Yakup en Matthias Klatte, werkten mee aan een project bij de Bottelarij in Wellen. Ze werden er gevraagd energiemetingen te doen en een nieuw lichtplan op te maken voor de expositieruimte.

Voor de studenten was een het uitdagend project omwille van de praktijkgerichte vraagstelling. En ze waren erg gemotiveerd om het project op een zelfstandige basis uit te voeren. “We vonden de vrijheid wel leuk die we kregen, we konden kiezen wat we deden en wanneer.” vertelt Matthias. Ze tekenden een schema uit voor de elektriciteit en maakte op basis van 3D tekeningen een lichtplan op met verplaatsbare spots.

Naast de fijne samenwerking tussen beide studenten, vond ook de opdrachtgever het een boeiende ervaring. Door de vervlechting van onderwijs en de bedrijfswereld, leren de studenten veel bij vanuit een echte werkervaring. Avci getuigt: “Ik heb veel bijgeleerd in het sociaal aspect van de werkwereld, het is zeer belangrijk om goed te communiceren met de klant!”.

Het resultaat was een uitgebreid rapport met aanbevelingen om de energiemanagement te optimaliseren, om meer evenwicht in de elektrische installatie te bekomen en energie te besparen. De Bottelarij kan hier nu verder mee aan de slag.