Dit waren The Travel Blog Awards 2018!

Onlangs werden in The Hotel de allereerste Belgische Travel Blog Awards uitgereikt tijdens het jaarlijkse bloggerevent Bloggers UTD – the travel gathering. Grote winnaar van de avond was Dichtbij & Ver Weg, de reisblog van Myriam Thys en haar man Werner Gladines, die met twee awards aan de haal ging. Daarnaast vielen ondermeer ook Tjoolaard, Wonderful Wanderings en Travelboulevard in de prijzen.

Bekijk hier het hele overzicht:

Best Adventure - gesponsord door Audi

Tjoolaard - ingediende case: Noord-Amerika

Best Beach - gesponsord door VVV Texel

Wonderful Wanderings - ingediende case: Aruba

Best Belgian - gesponsord door Toerisme Mechelen

Trekking et Voyage – ingediende case: Ardennen.

Best Citytrip - gesponsord door de toeristische dienst van Polen

Gerrit and the City – ingediende case: New York

Best Culinary - gesponsored door de toeristische dienst van Oostenrijk

Meersmaak – ingediende case Zwitserland.

Best Hotel - gesponsord door Grecotel

Het is de Merckx – ingediende case: Bali.

Best Lifestyle - gesponsord door Las Vegas Convention Bureau

Curls and Bags: ingediende case: New York

Best Roadtrip - gesponsord door Sunny Cars

Dichtbij & Ver Weg – ingediende case: Namibië

Best Winter - gesponsord door de toeristische dienst van Duitsland

Travelboulevard – ingediende case: Tignes

Story of the Year - gesponsord door Catalonië

Dichtbij & Ver Weg: ingediende case: Namibië

Meer informatie vind je op de website van Bloggers UTD.