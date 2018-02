Maakt de haarclip een comeback? Alexander Wang denkt van wel

In de jaren negentig waren de plastic klauwvormige haarspelden razend populair, maar daarna stierven ze een stille dood. Alexander Wang brengt die haartrend van toen nu terug tot leven tijdens de New York Fashion Week.

De jaren negentig waren niet alleen het decennium van de kleurrijke scrunchies (kleurrijke haarelastiekjes met daarrond een stuk stof), maar ook dat van de klauwvormige haarclip. Die vond je toen in alle kleuren en zowel in het groot als het klein. Ze verdwenen echter in de jaren erna grotendeels uit het straatbeeld. Tot Alexander Wang ze weer opviste en ze te zien waren in het haar van zijn modellen tijdens de New York Fashion Week. Bij hem gaat het wel niet om eentje met een schildpadmotief of een fel kleurtje, maar wel een zilveren versie met daarop ook zijn naam.

Haarstylist Guido Palau was samen met Wang verantwoordelijk voor de look. "Ik hou ervan als iets dat al lang bestaat en een grappige connotatie heeft een comeback kan maken. Ik vind het heerlijk dat iets via mode opnieuw geïntroduceerd kan worden en dat we er dan op een volledig andere manier naar gaan kijken. Het is een trend die al een tijdje opduikt", wist hij daarover te vertellen.

Goed nieuws voor wie zelf voor die look wil gaan. De haarspeld van Wang zal vast wel een stuk duurder zijn, maar de gewone clips haal je al voor enkele luttele euro's in huis.