Colruyt en Delhaize schorten samenwerking met Spaanse dierenmishandelaar tijdelijk op

Dierenrechtenorganisatie Animal Rights beschuldigt de Spaanse vleesproducent El Pozo van “onvoorstelbaar dierenleed”. Dat bedrijf levert in ons land onder andere vlees aan Colruyt en Delhaize. Animal Rights roept de supermarktketens dan ook op om “producten van het bedrijf uit het aanbod te bannen”. Colruyt en Delhaize geven meteen gehoor aan die oproep, bevestigen ze aan onze redactie.

Opgelet, dit artikel bevat schokkende beelden!

Varkens in de Spaanse fokkerij vertonen ernstige misvormingen Foto: Animal Rights

De beelden werden door het Spaanse onderzoeksteam van de internationale dierenrechtenorganisatie Animal Equality en televisiezender La Sexta gemaakt op een Spaanse fokkerij van vleesproducent El Pozo. Op de beelden zijn varkens te zien met gigantische abcessen, ernstige misvormingen, geïnfecteerde wonden en enorme lies- en navelbreuken. “De dieren krijgen ook geen diergeneeskundige behandeling”, volgens Animal Rights. Verder is ook te zien hoe dode varkens liggen te ontbinden tussen levende soortgenoten, en hoe de afvalcontainers van het bedrijf uitpuilen met kadavers.

El Pozo stelt in een reactie aan Animal Rights dat de fokkerij voldoet aan de Spaanse en Europese wetgeving. Volgens hen gaat het om varkens met aangeboren ziekten of misvormingen. Een verklaring die dierenarts Alfonso Senovilla van Animal Rights weglacht: “Alsjeblieft, we zijn niet dom. Deze dieren zijn te ziek om nog te kunnen herstellen. Hun lijden dient meteen gestopt te worden.”

De varkens vertonen open en geïnfecteerde wonden Foto: Animal Rights

Te koop bij Colruyt en Delhaize

De Spaanse fokkerij waar de beelden werden gemaakt maakt deel uit van Cefusa, de groep waartoe ook vleesproducent El Pozo behoort. In Vlaanderen zijn producten van dat bedrijf te koop bij Colruyt Group en AD Delhaize. Animal Rights meldt dan ook dat het de supermarktketens heeft aangeschreven “met de dringende vraag om de producten van El Pozo uit het aanbod te halen.” Nadine Lucas, voorzitster van Animal Rights: “Wij hopen dat Colruyt en Delhaize de juiste beslissing zullen nemen door de producten van El Pozo uit het aanbod te bannen.”

Colruyt en Delhaize maakten maandag in de loop van de namiddag bekend dat ze de samenwerking met El Pozo stopzetten.

Tijdelijke stopzetting

Hanne Poppe van Colruyt zegt dat de producten van El Pozo meteen uit de rekken worden gehaald. “Daarna gaan we in gesprek met El Pozo. We willen van hen horen wat daar aan de hand is. Na dat gesprek kijken we hoe het verder gaat.”

Roel Dekelver van Delhaize zegt het warenhuis al tien jaar samenwerkt met El Pozo. “Al tien jaar worden daar controles op dierenwelzijn uitgevoerd. Vaak op onaangekondigde tijdstippen. Nog nooit waren er klachten.”

“Maar omdat we dierenwelzijn hoog in het vaandel dragen, gaan we tijdelijk de samenwerking met El Pozo opschorten en ondertussen uitzoeken wat daar juist is gebeurd. De El Pozo-producten die nu nog in onze rekken liggen, halen we niet terug”, zegt Roel Dekelver “omdat we zeker zijn dat die producten niet komen van de dieren die op de beelden van Animal Rights te zien zijn. Maar voorlopig slaan we geen nieuwe El Pozo-producten in.”

In maart 2017 legde Animal Rights ook al wanpraktijken van een slachthuis in het West-Vlaamse Tielt bloot, ook daar ging het om “onvoorstelbaar dierenleed en frauduleuze praktijken”. Dat slachthuis werd tijdelijk gesloten, maar mocht na aanpassingen weer open van Vlaams minister van Dierenwelzijn Ben Weyts (N-VA). Dat gebeurde echter niet, omdat het klantenbestand van het slachthuis na de heisa massaal had afgehaakt: onder andere Delhaize en Colruyt zetten toen hun samenwerking met het slachthuis stop.

En in juni 2017 doken er beelden op (gefilmd door Animal Rights) van dierenmishandeling bij een kippenkwekerij uit Tielt. Daar werden ongeschikte kuikens naar verluidt verdronken of de nek omgewrongen.

De afvalcontainers puilen uit met dode dieren Foto: Animal Rights

Varkens in de Spaanse fokkerij vertonen ernstige misvormingen, open en geïnfecteerde wonden, en enorme lies- en navelbreuken Foto: Animal Rights

Foto: Animal Rights

Foto: Animal Rights

Foto: Animal Rights