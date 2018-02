Van een vloerkleed voor Brad Pitt tot een beddensprei voor Adele

Een vloerkleed voor Brad Pitt en Angelina Jolie, een beddensprei voor Adele en wandtapijten voor het Catshuis en de Universiteitsbibliotheek van Pennsylvania: zomaar een greep uit het oeuvre van Claudy Jongstra (55), wereldvermaard textielkunstenares uit het Nederlands-Limburgse Echt, net over de grens met Maaseik.

Ja, die Jedi-mantels in ‘The Phantom of the Menace’ waren een ijkpunt. Vanaf dat moment ging het sky high met de carrière van textielkunstenares Claudy Jongstra. Terwijl bij de première van die Star Warsfilm ...