Natasha (23) werd in Albanië verliefd op Belgische student. Toen ze zijn thuis opzocht, begon haar nachtmerrie

De 23-jarige Natasha dacht dat ze de liefde van haar leven had gevonden, toen ze de Belgische Peter had leren kennen aan de universiteit in Albanië. Met veel plezier trok ze na enkele maanden mee naar zijn thuisland om zijn ouders te ontmoeten. Of dat dacht ze toch. Toen ze in België aankwamen, bleek Peter immers andere plannen met haar te hebben. Nu doet ze haar verhaal aan de Britse krant The Independent.

Toen Natasha 21 jaar was, lag de wereld aan haar voeten. Ze was bijna aan het einde van haar studies aan een Albanese Universiteit, toen ze smoorverliefd werd op Peter. De jongeman uit België was charmant, lief en toegewijd. Hij wist haar probleemloos rond zijn vinger te winden. Hun relatie liep vlekkeloos en het koppel leek oprecht gelukkig.

Natasha twijfelde dan ook geen seconde, toen Peter haar vroeg of ze misschien zijn ouders wilde ontmoeten. Daarvoor moesten ze natuurlijk wel naar België reizen, de jongeman zijn thuisland. De trip nam ze er graag bij, want het ging immers zo goed tussen de twee dat ze begonnen te denken aan een huwelijk. Het was de allereerste keer dat Natasha naar het buitenland zou trekken.

Begin van een nachtmerrie

Maar van zodra ze in België toekwam, bleek dat ze Peters ouders nooit zou ontmoeten. In plaats daarvan bracht de jongeman haar naar het huis “van een vriend”. “Daar zei hij tegen mij dat ik daar moest blijven. Ik begreep het niet. Maar hij vertelde me dat hij niet meer terug ging komen. ‘Je gaat hier blijven en dan zal je later wel zien wat er gaat gebeuren’, zei hij met een grijns op zijn gezicht. Hij vertrok en ik heb hem nooit meer gezien”, vertelt Natasha aan de Britse krant The Independent.

Peter was vertrokken. Maar al snel kwam er een man naar haar kamer. Dezelfde avond nog moest ze seks hebben met haar allereerste klant. De Belgische jongeman waar ze eerst zo verliefd op was geweest, had haar zonder schaamte gedwongen tot prostitutie. Natasha was in shock. Ze kon niet geloven dat hij haar zoiets zou aandoen.

De druppel

Ze probeerde te ontsnappen uit het huis, maar de “vriend van Peter” liet haar niet vertrekken. Ze kon geen kant op. Hoe meer klanten er kwamen, hoe minder hoop Natasha nog had. De jonge vrouw werd moedeloos en depressief. Ze probeerde zich onaantrekkelijk te maken door niet meer voor zichzelf te zorgen. Zo hoopte ze dat de klanten niet meer voor haar zouden kiezen als ze langs kwamen in het huis. Natasha probeerde te overleven in de uitzichtloze situatie.

Totdat ze zwanger werd. Angstig vroeg ze om hulp, maar de mannen die haar gevangen hielden, hadden absoluut geen medelijden. “Ik was te laat voor een abortus, maar niemand had ook maar iets van sympathie voor mij of het kindje. Ze zeiden zelfs dat ik zou moeten blijven werken als ik bevallen was”, vertelt Natasha. Dat was voor haar de druppel, die de emmer deed overlopen. “Ik moest iets doen om uit deze situatie te raken. Het enige waaraan ik kon denken was vluchten. Ik had alles gedaan om nooit meer hetzelfde te moeten doen.”

De vlucht

Toen ze zeven maanden zwanger was, zag ze plots haar kans. Haar “huisgenoten” waren afgeleid door commotie in het huis. Natasha besloot meteen te vluchten. Van zodra ze buiten was, zetten ze het op een lopen. De jonge zwangere vrouw zwierf een uur lang rond, totdat ze een vrachtwagenchauffeur kon overtuigen om haar een lift te geven. “Het maakt niet uit naar waar, maar neem me alsjeblief mee”, klonk het. Ze reisde mee in de laadbak van zijn vrachtwagen. Toen de deuren opnieuw opengingen, stond ze in het Verenigd Koninkrijk.

“Ik had geen flauw idee waar ik was, maar het feit dat die man mij mee had genomen, was mijn redding”, vertelt ze nu. “Maar ik was zo ver van mijn familie. Ik kon heel lang niets anders dan aan hen denken, en aan de baby in mijn buik.” Een opmerkzame voorbijganger bracht haar in contact met Hestia, een Britse organisatie die vecht tegen moderne slavernij.

Ondertussen is ze bevallen van een gezonde baby, terwijl ze het verdict over haar asielaanvraag afwacht. Ze heeft de moed bij elkaar geschraapt om haar verhaal te vertellen. In de hoop dat ze mensen kan waarschuwen tegen dergelijke praktijken, die niet zo uitzonderlijk zijn. Maar haar zorgeloze leven zal ze nooit meer terugkrijgen. “Terug naar Albanië durf ik niet. Mijn familie gaat dit nooit aanvaarden...”