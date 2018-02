Drenkeling in Aalst: lichaam gevonden in de Dender

De civiele bescherming heeft maandagmiddag een levenloos lichaam aangetroffen in de Dender. Vermoedelijk gaat het om de drenkeling die maandagochtend in de water terechtkwam. Uit onderzoek zal nu moeten blijken of het een vermiste carnavalist betreft.

De politie kreeg om 5.21 uur een oproep dat er een persoon in het water was gevallen ter hoogte van de Sint-Annabrug. Getuigen hadden de persoon in het water zien liggen en hebben hem nog een boei toegeworpen, door de sterke stroming raakte de man echter niet tot bij de boei. Eens de brandweer ter plaatse kwam, was het slachtoffer al ondergegaan. De hulpdiensten waren een zoekactie gestart en de brandweer zette een duikploeg en sonarboten in

Maandagmiddag trof de civiele bescherming een levenloos lichaam aan. Onderzoek gaat nu de identiteit van het slachtoffer moeten uitwijzen. Volgens de brandweer ging het waarschijnlijk om een carnavalist.

De cel Vermiste Personen van de federale politie is ter plaatse en de Dendermondse afdeling van het parket Oost-Vlaanderen is op de hoogte gebracht en volgt het onderzoek op.