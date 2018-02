Coucke dreigt hele fortuin te verliezen: Perrigo eist monsterbedrag van 1,9 miljard

Marc Coucke riskeert zijn hele vermogen te ver­liezen door een enorme schadeclaim van het Amerikaanse bedrijf Perrigo, dat eind 2014 zijn Omega Pharma kocht. Volgens Perrigo had Coucke zijn bedrijf met boekhoudkundige trucs opgewaardeerd, en daarom eisen de Amerikanen 1,9 miljard van Coucke en van het financieel fonds Waterland. Coucke alleen zou ongeveer evenveel moeten be­talen als hij nog overhoudt van de verkoopprijs van Omega Pharma.

Perrigo heeft zijn claim recent ingediend bij een arbitragecommissie. Het gaat om een lijvig en stevig onderbouwd document, zeggen meerdere bronnen. Perrigo beschuldigt in de bundel Coucke en Waterland van fraude. De vroegere eigenaars van Omega Pharma zouden op frauduleuze manier de financiën van het bedrijf mooier hebben voorgesteld. Zowel door kunstmatige omzet te creëren als door het sturen van de schuldenpositie.

Een panel van arbiters moet uitmaken of het effectief om fraude gaat of eerder om het met boekhoudkundige trucjes pimpen van de jaarrekening. Dat laatste is, hoewel erg discutabel, een vrij courant gebruik. De lijn tussen fraude en optimistisch bijkleuren is evenwel dun en bij fraude zijn de gevolgen zwaar.

Molensteen

Wegens de omvang en het complexe karakter van het dossier zal het naar verwachting tot 2021 duren voor Coucke weet of Perrigo gelijk krijgt. Een beroep tegen een veroordeling is niet mogelijk omdat het om een arbitrageprocedure gaat, waarvan de uitspraak finaal en bindend is.

De claim hangt als een molensteen om de nek van Coucke, die in theorie zijn volledige vermogen riskeert. Advocaten die vertrouwd zijn met het dossier, zeggen dat het ‘om een zeer goed gedocumenteerd werkstuk gaat’. Verschillende topkantoren (Stibbe, Allen&Overy, Contrast Law) werken op het dossier.

Perrigo heeft maandenlang forensische speurders ingeschakeld die personeelsleden van Omega Pharma hebben ondervraagd en die gedeletete mails van het werk maar ook gewiste privémails opnieuw opgevist hebben. Daar zitten soms ‘gênante berichten’ tussen. De verschillende getuigenissen moeten de stellingen inzake fraude hard maken.

Voor Coucke, die sinds de verkoop van zijn groep al een hele reeks investeringen deed, waaronder eind vorig jaar de aankoop van voetbalclub Anderlecht, is er geen alternatief dan de procedure uit te zweten. Hij miste de kans om te kiezen voor een onderhandse schikking en ging voor de tegenaanval. Daarbij diende hij zelf een claim in tegen Perrigo. Het maakte allerminst indruk op de Amerikanen, die de grote middelen hebben ingezet en kosten noch moeite hebben gespaard om Coucke klem te zetten. De aanval van de Amerikanen komt er nadat ze zelf sinds 2016 vanuit drie hoeken massaclaims aan hun broek hebben gekregen. Bij verschillende van die massaclaims wordt ook Coucke aangevallen. De flamboyante ondernemer wordt daarmee van verschillende kanten onder vuur genomen.