Luchthaven Londen City gesloten na vondst WO II-bom

London City Airport - de op een na kleinste luchthaven van de Britse hoofdstad - is zondagavond uit voorzorg afgesloten nadat een bom uit de Tweede Wereldoorlog was gevonden op een nabijgelegen dok. Dat meldde de luchthaven via Twitter. De ochtendvlucht van maandag van en naar Londen op de luchthaven van Antwerpen in Deurne is alvast geschrapt. Over de avondvlucht zou er rond de middag duidelijkheid moeten zijn.

De bom werd zondag om 5 uur lokale tijd (6 uur Belgische tijd) gevonden tijdens werken op het King George V Dock, dat in het verlengde ligt van de enige landingsbaan van de luchthaven in Oost-Londen. Nadat specialisten van de Britse zeemacht hadden bepaald dat de bom nog kon ontploffen, stelde de politie rond 22 uur lokale tijd een veiligheidszone van 214 meter in, waardoor ook London City Airport moest sluiten.

“Alle passagiers die maandag vertrekken op London City wordt aangeraden om contact op te nemen met hun luchtvaartmaatschappij voor meer informatie. Passagiers wordt aangeraden om tot nader order niet naar de luchthaven te reizen”, luidt het op de Twitteraccount van London City Airport.

Maandag zijn op London City onder meer telkens twee vertrekkende en aankomende vluchten van VLM Airlines van en naar de luchthaven van Antwerpen gepland. De vlucht die om 7 uur had moeten vertrekken in Antwerpen is alvast geschrapt, net als de terugvlucht die om 9.40 uur zou aankomen. Over de vlucht naar Londen van 17.40 uur en de terugvlucht die om 20.30 uur zou aankomen, is er volgens VLM nog geen duidelijkheid. London City zou rond de middag een stand van zaken geven. VLM laat weten dat er voor de vier vluchten samen ongeveer honderd mensen een ticket hadden geboekt.