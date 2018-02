Serena Williams verliest bij rentree in dubbel Fed Cup

De Nederlandse tennissters Lesley Kerkhove en Demi Schuurs hebben Serena Williams in het dubbelspel een nederlaag toegebracht bij haar officiële rentree. Williams dubbelde zondag met haar zus Venus in de Fed Cup-ontmoeting van de Verenigde Staten met Nederland en verloor in twee sets: 6-2 en 6-3.

Venus Williams (WTA-8) had de VS eerder het beslissende derde punt bezorgd door Richel Hogenkamp (WTA-108) te verslaan (3-0). De dubbel had daarom geen invloed meer op de uitslag.

De 36-jarige Serena Williams beviel in september van een dochter. Ze sloeg vorige maand het Australian Open over, omdat ze nog niet helemaal fit was. Haar optreden in de Fed Cup was haar eerste officiële wedstrijd.