Koe Hermien, die ontsnapte op weg naar de slager, na 8 weken eindelijk gevat

Hermien is gevat. De koe kon zondagavond gevangen worden. Er was heel wat te doen om de koe omdat ze ontsnapt was op weg naar de slager.

De voorbije weken was het rund jagers en dierenartsen telkens te snel af. Maar liefst 8 weken kon Hermien van de vrijheid genieten in de bossen van Lettele in Nederland. ’s Avonds trok ze naar een nabijgelegen schuur. Vlakbij hielden een aantal dierenartsen zich zondagavond schuil, nadat besloten was toch in te grijpen. Hermien had de voorbije dagen al een aantal keer voor gevaar gezorgd op de weg.

Maar alsof ze wist dat er iets aan de hand was, ging Hermien vandaag niét de schuur in. Ze bleef een hele tijd een eindje verder staan. Toch konden de dierenartsen haar uiteindelijk verdoven met een geweer. Na een paar minuten zakte de koe in elkaar.

Hermien werd in een bak gelegd en afgevoerd. De koe bevindt zich nu bij een kennis van eigenaar Herman Jansen. Maandag gaat ze naar het Koeienrusthuis in Zandhuizen.

Hermien en nog een andere koe ontsnapten begin december toen eigenaar Herman Jansen hen samen met 15 andere koeien naar de slager wilde brengen. De ene koe kon al snel weer gevangen worden, maar bij Hermien lukte dat niet. Toen het verhaal van Hermien in het nieuws kwam, werd er door heel wat Nederlanders geprotesteerd tegen het lot van Hermien, om haar naar de slager te brengen. Er werd daarop onder andere een crowdfunding opgestart om de koe een plaatsje te geven in het Koeienrusthuis.