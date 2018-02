Ook motor van Charleroi sputtert: Lokeren raapt punt op Mambourg

Na Club Brugge heeft ook Charleroi met de punten gemorst. De Carolo’s konden helemaal bovenin de beste zaak van het weekend doen, maar in eigen huis kwamen ze niet verder dan een 1-1 gelijkspel tegen Lokeren. Het vierde gelijkspel op rij al voor de Zebra’s. De bezoekers kwamen zelfs vroeg op voorsprong via De Ridder, maar in de tweede helft kon Fall de gelijkmaker scoren. Charleroi kreeg nog een resem kansen op de winning goal, maar een tweede doelpunt kwam er niet.

Charleroi kon een zaakje doen tegen Lokeren. Door het puntenverlies van leider Club Brugge konden de Carolo’s de kloof verkleinen tot negen punten en hun voorsprong op Anderlecht vergroten tot 4 punten. Maar het moest dan wel zelf voorbij hun tegenstander geraken. En laat het net de Waaslanders een ploeg zijn die buitenshuis beter presteert (17 op 36) dan in het eigen stadion (10 op 39).

En dat ze bij Lokeren zich op vreemde velden in hun sas voelen, bleek al na drie minuten. Debutant Cevallos opende goed tot bij Hupperts en de Nederlander leverde de perfecte voorzet af voor Steve De Ridder, die net als in de heenmatch vroeg kon scoren tegen Charleroi.

Foto: BELGA

SOS Charleroi, want door de 0-1 plooiden de bezoekers volledig terug en moest de thuisploeg, dat na een kwartier Ilaimaharitra zag uitvallen met een blessure, op zoek gaan naar de openingen. Maar dat ligt niet echt binnen de kwaliteiten van de Zebra’s en doelkansen kwamen er amper. Baby kwam na een half uur dicht in de buurt van een doelpunt, maar zijn kopbal zeilde met een boogje over het doel van Verhulst. Vlak voor rust was de doelman van Lokeren ook bij de pinken op een botsend schot van Hendrickx.

Zondagswandeling Benavente

Als ook Charleroi niet in hetzelfde schuitje als Club Brugge en Anderlecht wilde terechtkomen, moest het geweer van schouder veranderd worden in de tweede helft. En dat deden ze. Na drie minuten in de tweede helft maakte Benavente een zondagswandeling door de Wase verdediging, maar zijn subtiel tikje was niet hard genoeg om Verhulst te verschalken. Bovendien kwam Söder zijn doelman ook nog helpen door de bal vanop de lijn weg te werken. De druk van Charleroi bleef aanhouden en de goal werd onvermijdelijk. Na 53 minuten bracht Fall de bordjes in evenwicht op voorzet van Rezaei.

Foto: Photo News

Door de sneeuwval werd een oranje bal aangewend. En jawel, plots kwam Lokeren opduiken voor het doel van Penneteau. Cevallos probeerde een vluchtschot, maar in de sneeuw ging de bal een metertje over. Twee minuten later mikte Hupperts slechts enkele centimeters naast.

Werk voor de doelmannen

Het Lokers intermezzo was echter van korte duur. De bezoekers werden slordiger, maar Charleroi was niet scherp genoeg in de afwerking om dat af te straffen. Al had tien minuten voor tijd Rezaei toch mogen scoren toen hij met een gelukje alleen voor doel onzorgvuldig over trapte. Geen twee minuten later moest Verhulst een vrije trap van Bedia uit zijn doel boksen.

Foto: BELGA

In de slotminuten was het zowaar Lokeren dat nog uitpakte met een slotoffensiefje. Mét inbegrepen een grote kans voor De Ridder. Maar Penneteau haalde alles uit de kast om het schot uit doel te zweven. Ook aan de overkant moest de doelman in de slotminuten nog aan het werk. Bedia draaide zich knap vrij en viseerde de dichtste hoek, maar Verhulst lag pal.

Een doelpunt kwam er niet meer. En zo speelt Charleroi voor de vierde keer op rij gelijk. Daardoor kan het niet profiteren van het puntenverlies van leider Club Brugge. Het loopt wel een punt verder uit op dichtste achtervolger Anderlecht, dat nu op twee punten volgt.