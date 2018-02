Brandweer waarschuwt voor huidcrèmes: “Mogelijke oorzaak van honderden doden”

Honderden doden door branden zijn mogelijk gelinkt aan het gebruik van huidcrèmes die paraffine bevatten, zo waarschuwt een brandweerman.

Wanneer mensen dergelijke crèmes, bijvoorbeeld tegen eczeem of psoriasis, regelmatig gebruiken, maar niet regelmatig kleren of bijvoorbeeld beddengoed vervangen, dan dringt die crème langzaam in de stoffen van die kledij en dat beddengoed. Wanneer die stoffen dan in contact komen met bijvoorbeeld een sigaret of met een genster uit een kachel, kunnen ze werken als katalysator voor vuur.

Nochtans bevatten dergelijke crèmes geen waarschuwing, ondanks het risico. Uit een onderzoek van de Britse zender BBC bleek dat sinds 2010 37 sterfgevallen in Engeland verband hielden met huidcrèmes die paraffine bevatten. Sinds november 2016 zijn er nog eens 8 doden gevallen.

Volgens brandexperts hebben de crèmes echter nog veel vaker een rol gespeeld dan wat uit het onderzoek naar boven kwam. “Het werkelijke aantal sterfgevallen aan de crèmes is waarschijnlijk veel hoger”, zegt brandweerman Chris Bell van de West Yorkshire Fire & Rescue Service. “Honderdduizenden mensen gebruiken ze. Het kunnen dus honderden branddoden zijn als een gevolg van de crèmes.” Die bedenkingen worden ook gemaakt door Mark Hazelton, manager van de London Fire Brigade.

Zo stierf Brian Bicat uit Bradford in september van 2016 nadat hij ‘in brand vloog’. Experts denken dat gensters van een sigaret paraffinedeeltjes van een huidcrème op de kleren die hij aan had, heeft doen branden. De man werd nog overgebracht naar het ziekenhuis met derdegraads brandwonden, maar stierf uiteindelijk aan zijn verwondingen. De dochter van Brian, Kirsten, zegt dat ze geen idee had dat zijn kleren een ontbrandingsrisico vormden. “De kleren die hij droeg waren duidelijk doordrenkt met de crèmes, dus hij had zichzelf onbewust in een soort van aanmaakblokje veranderd. Maar wie had kunnen weten dat dit kon gebeuren?”

Het Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidszorg pleit er intussen voor dat alle fabrikanten van huidcrèmes die paraffine bevatten een waarschuwing op hun producten zetten voor brandgevaar. Tot nu toe is dat lang nog niet het geval. Slechts zeven van 38 producten met paraffine die in een steekproef onderzocht werden, hadden zo’n waarschuwing op de verpakking staan.