Beringen -

American Football, big business in de States, maar in België is het een relatief kleine sport. In onze provincie zijn de Limburg Shotguns het enige American Football-team. De Shotguns promoveerden vorig seizoen naar de hoogste afdeling en beginnen volgende maand aan de competitie. Het team uit Beringen mikt hoger dan enkel het behoud en haalde de ervaren Amerikaan Jaycen Taylor binnen. Hoog tijd dus voor een kennismaking.