Frankrijk in halve finale Fed Cup tegen Verenigde Staten, Tsjechië trekt naar Duitsland

Brussel - Na Tsjechië en Frankrijk hebben ook Duitsland en de Verenigde Staten zich zondag geplaatst voor de halve finales van de Fed Cup. Daarin ontvangt Frankrijk de Verenigde Staten en neemt Duitsland het voor eigen publiek tegen Tsjechië op.

De Duitse vrouwen gingen verrassend met 2-3 winnen in Wit-Rusland, vorig jaar nog verliezend finalist. Nadat Aryna Sabalenka (WTA-63) Antonia Lottner (WTA-149 met 6-3, 5-7, 6-2 verslagen had en Tatjana Maria (WTA-58) Duitsland terug op gelijke hoogte bracht met 6-4, 5-7, 6-0 winst tegen Vera Lapko (WTA-129), werd het duel beslist in het dubbelspel. Daarin namen Tatjana Maria en Anna-Lena Grönefeld met 6-7 (4/7), 7-5 en 6-4 de maat van Aryna Sabalenka en Lidziya Marozava.

De titelverdedigers uit de Verenigde Staten maakten het veel minder spannend. Venus Williams (WTA-8) bezorgde haar land een onoverbrugbare 3-0 voorsprong tegen Nederland door Richel Hogenkamp (WTA-108) met 7-5 en 6-1 te verslaan.