Perenaar Ruben Evens is genomineerd voor een internationale prijs voor zijn onderzoek over het trekgedrag van de nachtzwaluw. De doctoraatsstudent aan de UHasselt bracht een kleine GPS-tracker aan op nachtzwaluwen die hij ving in Noord-Limburg. Hij bracht zo voor het eerst in kaart dat de nachtzwaluw, in tegenstelling tot wat werd aangenomen, overwintert in Congo. Met zijn onderzoek maakt hij nu kans om een internationale prijs te winnen.