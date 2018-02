LeuvenEen ambulancier die een 20-jarige vrouw van het UZ in Leuven naar haar woning in Kortrijk moest brengen, heeft vrijdagavond zijn ziekenwagen mét patiënte onderweg op straat achtergelaten. K.G. (30) zou van slag geweest zijn omdat hij in zijn eerste werkweek als ambulancier een ongeval had veroorzaakt.