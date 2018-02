Hasselt / Tessenderlo -

In de tweede amateurklasse was het zondag uitkijken naar het duel tussen Sporting Hasselt en Thes Sport. Hasselt hoopte op een mooie afsluiter van een woelige week. Want na onderling overleg besloten de club en trainer Hans Somers afgelopen woensdag uit elkaar te gaan. Thes ging zondag zoals altijd voor de winst in de hoop z’n leidersplaats te verstevigen.