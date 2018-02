Eerste namen van slachtoffers vliegramp bekend: “Veel lichamen onherkenbaar verminkt”

Een paar uur na de vliegtuigramp nabij de Russische hoofdstad Moskou raakt er steeds meer bekend over wie de slachtoffers zijn.

Een passagiersvliegtuig dat op weg was van Moskou naar Orsk, nabij de grens met Kazachstan, is zondagmiddag kort na het opstijgen gecrasht. Alle 71 inzittenden (65 passagiers en 6 bemanningsleden) kwamen daarbij om het leven. Wat de oorzaak is van de crash, is nog niet duidelijk.

Getuigen zeggen dat ze een branden toestel uit de lucht zagen vallen. Volgens Russische bronnen zijn veel slachtoffers zo ernstig en onherkenbaar verminkt door de crash dat ze enkel kunnen geïdentificeerd worden door DNA te matchen met dat van familie.

Russisch minister van Noodzaken heeft intussen ook bevolen om met drones op zoek te gaan naar lichamen en stukken van het wrak van het vliegtuig.

Meisje van 5 jongste slachtoffer

Op basis van onder andere passagierslijsten wordt wel duidelijk wie er allemaal op het vliegtuig zat. Een meisje van 5 jaar oud is tot nu toe het jongste slachtoffer. Het gaat om Nadezhda Krasova. Ook haar moeder, Oksana Krasova (32) kwam om het leven.

De 12-jarige Evgeny Livanov behoort eveneens tot de slachtoffers, net als Ulyana Son (28), Kriskentia Alexeenko (25) en Lyudmila Kovchuga, een dokter van 53. Ook een jongen van 17, Ilya Poletayev, zat op het vliegtuig.

Passenger Ulyana Son, 28 and Ilya Poletayev, 17. pic.twitter.com/d73NJ0cNeZ — @OceanEchoes(@OceanEchoes) February 11, 2018

Passenger Kriskentia Alexeenko and Stewardess Viktoria Koval. pic.twitter.com/6K83s7nldH — @OceanEchoes (@OceanEchoes) February 11, 2018

Volgens de gouverneur van Orenburg, de regio waar het vliegtuig normaal naartoe had moeten vliegen, zijn zeker meer dan 60 van de slachtoffers afkomstig uit die regio. Maar volgens een aantal Russische bronnen zaten er ook buitenlanders uit Zwitserland, Kazachstan en Azerbeidzjan op het noodlottige vliegtuig.

Ook alle zes bemanningsleden stierven bij de crash. Het gaat onder andere om Ms Slavinskaya, Viktoria Koval, piloot Sergey Gambaryan (34) en Anastasia Slavinskaya (29).

Flight crew member Anastasia Slavinskaya, 29 and Second pilot Sergey Gambaryan, 34. pic.twitter.com/VaoyC0mR6G — @OceanEchoes (@OceanEchoes) February 11, 2018

Remember the 71 people who died aboard the Saratov Airlines Antonov AN-148 which has crashed near Moscow today. pic.twitter.com/SKufQzsg8C — @OceanEchoes(@OceanEchoes) February 11, 2018

