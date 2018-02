“Wat met de scheiding der machten, Jambon?”

Brussel“Een advocaat moet ervoor zorgen dat iemand een correcte straf krijgt. Dat Mary nu de vrijspraak vraagt voor Salah Abdeslam via procedurefouten, is twee straten te ver.” Met die uithaal naar advocaat Sven Mary in ‘De Zevende Dag’ heeft minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon (N-VA) zich de woede van de Belgische advocatuur op de hals gehaald. “Puur populisme”, repliceert Mary zelf. “De minister moet de scheiding der machten respecteren”, zegt Luk Delbrouck.