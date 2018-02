“Topdag als Valentijn laten we niet schieten”

TongerenValentijn valt dit jaar op een woensdag, een sluitingsdag voor veel restaurants. Maar uit een steekproef van Horeca Vlaanderen blijkt dat 19 procent van deze zaken op 14 februari toch de deuren zal openen. In totaal is drie van de vier Vlaamse restaurants woensdag open. “Andere jaren sluiten we zelfs de hele krokusvakantie. Maar zo’n topdag kunnen we niet laten schieten”, klinkt het ook in sterrenrestaurant De Mijlpaal in Tongeren.