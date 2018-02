Europarlementslid Gérard Deprez (MR) neemt “debiele communicatie” Francken op de korrel

Europarlementslid en ondervoorzitter van regeringspartij MR Gérard Deprez heeft zich zondag op L’invité (RTL-TVi) erg kritisch uitgelaten over de communicatie van staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Theo Francken. Hij gaf hem een score van 3 op 10.

Deprez verweet de staatssecretaris de manier waarop hij opschept over de uitwijzingen van vreemdelingen in illegaal verblijf. “Ik kan het niet verdragen dat iemand die moeilijke zaken moet doen, zoals het terugsturen van mensen, wat een delicate humanitaire operatie is, hierover opschept zoals een cowboy die streepjes kerft in een stok telkens hij een indiaan doodt. Zijn manier van communicatie is debiel”, vond de MR-politicus.