Dit voorjaar start meldpunt voor schade door everzwijnen, maar is dat voldoende?

Hasselt -

Nog dit voorjaar start de Vlaamse regering met een meldpunt voor schade door everzwijnen. Vanaf dan kan u via het e-loket van het Agentschap van Natuur en Bos laten weten of een everzwijn uw akker heeft omgewoeld of uw auto heeft beschadigd. “Zo willen we een duidelijker beeld krijgen van de problematiek”, klinkt het bij Vlaams minister van Natuur Joke Schauvliege (CD&V). Voor een schadevergoeding kan u bij het meldpunt wel niet terecht. “Die discussie zullen we blijven voeren”, klinkt het bij Boerenbond.