Kids: zo geef je voetafwijkingen geen kans

Wanneer je als kind de foute schoenen draagt, heb je op latere leeftijd veel meer kans op voetproblemen. Met deze 6 tips geef je voetafwijkingen geen kans!

Kijk naar de voetjes zélf

Van eerste loopschoentje tot stevige sneaker, kijk naar de voetjes zélf. Elk voetje is anders en heeft dus nood aan een andere schoen. Het is belangrijk dat je zowel de lengte, breedte als hoogte van het voetje zo goed mogelijk in kaart brengt (een 3D voetscan is hier speciaal voor ontwikkeld).

Het is een fabeltje dat je kids hun schoenen moeten inlopen vooraleer ze comfortabel zitten. Knellende schoenen tasten de voetbeentjes aan die volop in hun ontwikkelingsfase zitten. De juiste schoen (die dus ook goed zit) 'vormt' de botstructuur in de juiste richting. Zo verklein je de kans op afwijkingen dus.

Kijk naar de zool, de hielomsluiting en het materiaal van de schoen

De beste ondersteuning voor groeiende voetjes? Een flexibele loopzool! De perfecte zool is soepel genoeg, met voldoende grip om valpartijen te voorkomen. De hiel van je kids moet voor stabiliteit zorgen. De juiste hielomsluiting is dus heel belangrijk! Let erop dat de hiel voldoende bewegingsvrijheid heeft, zonder dat het knelt.

Qua materiaal? Ademende materialen (leder bijvoorbeeld) zorgen voor meer comfort en verkleinen de kans op pijnlijke voetjes. Leder zet zich een beetje naar hun voetjes, houdt ze warm en is toch speelbestendig en stijlvol!

Let op de bewegingsvrijheid en maat van de schoenen

Voetafwijkingen liggen op de loer wanneer je voor schoenen kiest zonder voldoende bewegingsvrijheid. Een ronde neus laat je kind toe om genoeg 'grijpbewegingen' te maken met hun tenen. Een te nauwe tip zorgt voor klauwtenen of tenen die over elkaar groeien.

Meer dan de helft van de kinderen draagt de verkeerde schoenmaat. Zorg er daarom voor dat je de voeten altijd juist meet: plaats de voet van je oogappel (zonder sok) op een stuk papier. Teken vervolgens de omtrek van de voet af en meet de afstand tussen het hoogste puntje van de grote teen en de hiel. Gelukt? Tel er dan nu 12 millimeter bij: die extra ruimte hebben ze nodig om comfortabel te kunnen lopen, springen.