Opnieuw grote Mathieu Van der Poel-show in Hoogstraten, Van Aert kan niet stunten in laatste cross

Mathieu Van der Poel blijft ook op het einde van zijn superjaar de zeges aan elkaar rijgen. Zelfs een erbarmelijke start in Hoogstraten kon daar niets aan veranderen. De Nederlander reed moeiteloos naar voor en begon dan enkele rondes later dan gewoonlijk aan een wederom indrukwekkende solotocht. Goed voor overwinning nummer 28. Wout van Aert eindigde zijn laatste veldrit van deze winter op een zesde plaats.

Al meteen spektakel bij de start. Door de hevige wind was de mat waarop de aankomststreep ligt losgekomen en moesten de renners al meteen hun behendigheid bovenhalen om over het onverwachte obstakel te springen. Of het daarmee te maken had, weten we niet. Maar het moet een van de eerste crossen zijn dat Mathieu Van der Poel niét goed van start ging. De Europese kampioen dook pas als dertiende het veld in. Een onemanshow van in de eerste ronde zoals gisteren in Lille kwam er dus niet.

Het was zelfs Wout van Aert die in de beginfase de beste indruk gaf. Voor de wereldkampioen was Hoogstraten zijn laatste veldrit van het seizoen voor hij zijn focus volledig verlegt naar het Vlaamse voorjaar op de weg. In Lille draaide hij na zijn wereldtitel en vakantie in Spanje vierkant, maar een dag later had de Kempenaar zijn goede benen duidelijk wel teruggevonden.

Negen achtervolgers

Maar ook Van der Poel voelde zich in zijn sas. Na zijn non-start ging de Nederlander maakte de Nederlander pijlsnel posities goed. Ook Van Aert zag nog in de eerste helft van de wedstrijd hem voorbijflitsen. Letterlijk. Met een korte krachtinspanning en geholpen door het juiste spoor vloog Van der Poel voorbij Van Aert, die even moest bekomen en zo een gat moest laten.

Foto: BELGA

Dan begon opnieuw de grote Mathieu Van der Poel-show, dankzij de slechte start enkele rondes later dan gewoonlijk. Met een superronde nam hij een voorsprong van twintig seconden op een grote groep achtervolgers. Eens te meer stak de Nederlander ver boven de tegenstand uit. Van twintig seconden ging het naar een voorgift van driekwart minuut op de groep van negen (!) achtervolgers.

Tegen Van der Poel was dus andermaal niets te beginnen. In de laatste ronde had hij ruim de tijd om al aan een zegegebaar te denken om zijn 28e overwinning van het seizoen te vieren. Ondertussen was achter zijn rug de strijd om de overige podiumplekken volop losgebarsten. Dat de tweede stek naar Laurens Sweeck zou gaan, werd snel duidelijk toen niemand reageerde op zijn versnelling. Voor de derde en laatste podiumstek was het wel razendspannend. Uiteindelijk was het David Van der Poel die na een eindspurt samen met zijn broer op het podium mocht plaatsnemen. Wout van Aert kwam in zijn laatste cross als zesde over de streep.