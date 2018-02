Victoria Beckham heeft slecht nieuws voor fans van de Spice Girls

Een foto op Instagram was genoeg om de Spice-fans te doen hopen: zouden de Spice Girls een reünietour aankondigen? Niet als het aan Victoria Beckham ligt: “Ik ga niet op tournée”, zei de ontwerpster aan Vogue tijdens de presentatie van haar wintercollectie in New York.

“Ik ga niet op tour. De meisjes gaan niet op tour”. In twee zinnen maakt Victoria Beckham komaf met de hoop van de fans dat ze opnieuw in strakke zwarte jurkjes ‘Wannabe’ zou gaan zingen. Nochtans waren de vijf Spice Girls vorige week nog eens samengekomen en hadden ze laten weten dat het tijd was om “nieuwe geweldige mogelijkheden samen te verkennen”. Volgens de Britse krant The Sun zouden ze elke elf miljoen euro krijgen voor een reünie, geld dat Victoria Beckham volgens kwatongen zou kunnen gebruiken om haar modebedrijf wat financiële zuurstof te geven.

Welke “geweldige mogelijkheden” ze samen gaan verkennen is niet duidelijk, maar een opvolger van de

film ‘Spice World’ zit er ook niet meteen in. “Zou je dat willen?”, vroeg Beckham aan Vogue. “Ik weet nog dat ik heel erg van streek was toen ik dat strakke legerjurkje moest dragen. Mijn dochter Harper, die ’pice World’ nog maar één keer zag, zei: “Mama, ik hou van dat stuk waarin iedereen hele coole kleren draagt en jij dat strakke legerjurkje”. “

Toch gelooft Beckham dat de Spice Girls samen nog een positieve boodschap kunnen brengen: “Het draaide altijd om pret en vieren wie je bent. Ik denk dat het merk nog veel kan doen en dat er een positieve boodschap voor jongere kinderen inzit. Maar hoe dat er uit moet zien in de toekomst? Ik zal in ieder geval geen catsuit dragen.”