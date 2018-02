Belgische klimaatwetenschapper: “Grote delen van Vlaanderen zullen onder water komen te staan”

“Het is niet te voorkomen dat er grote delen van Vlaanderen onder water komen te staan.” Een verontrustende boodschap, die Jean-Pascale Van Ypersele (60) met de glimlach brengt. Hij is immers een optimist. Maar toch voorspelt de wereldvermaarde klimaatwetenschapper niet veel goeds voor ons land, voor weinig landen eigenlijk.

De adellijke professor Jean-Pascale Van Ypersele is kind aan huis bij de Verenigde Naties, in de vorm van klimaatexpert, adviseert presidenten over de stijgende zeewaterspiegel en was jaren vicevoorzitter ...