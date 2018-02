Bouchikhi blijft ongeslagen in CrossCup, Van Accom verrast Truyers bij de vrouwen

Soufiane Bouchikhi heeft nog een overwinning toegevoegd aan zijn indrukwekkend seizoen. Bouchikhi won zondag de vijfde manche van de CrossCup in Rotselaar. Bij de vrouwen verraste Sofie Van Accom door het te halen voor Imana Truyers, de leidster in de tussenstand.

Louise Carton maakte haar rentree op het zanderige parcours in Rotselaar na maanden zonder competitie door blessureleed aan de enkel. Truyers voerde lange tijd het commando aan, maar moest in het slot Van Accom laten gaan, die haar eerste CrossCup-zege boekte.

Bij de mannen was het Isaac Kimeli die fors startte. Bouchikhi nam echter snel over en liet zijn concurrenten kansloos. De Oost-Vlaming blijft zo ongeslagen in de CrossCup dit seizoen. Bouchikhi is ook de grote favoriet voor het Belgisch kampioenschap in Brussel, in het park van Laken op 25 februari.

In de korte cross bij de mannen was Jeroen D’Hoedt voor het eerst dit seizoen niet de beste. D’Hoedt, die afgelopen week kampte met een lichte blessure aan de knie, moest de zege laten aan Ali Hamdi. De zege van D’Hoedt in het eindklassement van de CrossCup komt echter niet in het gevaar. Het BK over twee weken in Rotselaar is immers al de laatste manche van het seizoen.