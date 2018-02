Deze vrouw viel 45 kilo af dankzij eenvoudige regel

Twee jaar geleden werd de Britse Chloe Longstaff gevraagd om bruidsmeisje te zijn op het huwelijk van haar broer. Maar omdat ze meer dan 100 kilo woog, paste ze niet in de jurken die ze graag wilde dragen. Chloe gooide het roer om, ging gezonder eten en viel 45 kilo af. Dankzij haar ‘80/20’-regel.

Geen pillen, geen operaties en geen gekke diëten, “want die werken alleen op korte termijn”. Chloe verloor haar kilo’s langzaam maar zeker, door gezond te eten en te sporten. Maar ook door af en toe te zondigen, legt ze uit op haar blog.

“Ik geloof in het principe van 80/20, al vanaf het begin”, schrijft ze. “Dat betekent dat ik tachtig procent van de tijd gezond eet, en de andere twintig procent mezelf mag verwennen. Dat werkt voor mij, want zo kan ik nog altijd lekker uit eten gaan en af en toe zoetigheid eten. Want eerlijk: niemand kan het hele jaar honderd procent gezond eten.”

Toen ze pas begon met afvallen, deed ze het zo: “Op zaterdag woog ik mezelf en die avond mocht ik alles eten wat ik wilde. Meestal was dat een pizza, een flesje wijn en een reep chocolade. Zondagochtend at ik nog een klein zoetigheidje, bijvoorbeeld de overschot van de chocolade, en vanaf maandag hield ik me weer aan mijn plan. Dat hield mijn vooruitgang niet tegen zolang ik me niet opnieuw liet gaan en tijdens de week wel mijn calorieën telde.”

Nu plant ze haar ‘zondes’ niet meer zo zorgvuldig: “Ik eet ze wanneer het me uitkomt. ik probeer wel voor de ‘goede’ zondes te gaan, zoals zelfgemaakte hamburgers of zelfgemaakt roomijs.” Zelfvertrouwen en een gezonde houding zijn volgens haar cruciaal: “Het is belangrijk om jezelf weer samen te kunnen rapen na een moeilijke dag, en niet te gaan emo-eten.”

Chloe zegt op haar blog dat ze niet gelooft in diëten: “Mijn advies is: eet gezond, ga bewegen, drink water en geniet van je favoriete verwennerijen, maar met mate. Het 80/20-principe: eet vooral groenten en proteïnen, maar als je een koekje wil, eet het dan.”