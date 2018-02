Elise Mertens verliest tegen Mladenovic: Frankrijk op voorsprong in Fed Cup

De Belgische tennisdames hebben hun voorsprong in de eerste ronde van de Fed Cup volledig uit handen gegeven. Elise Mertens heeft haar duel tegen de Kristina Mladenovic in twee sets (6-4 en 6-4) verloren waardoor de Française haar land na twee overwinningen eigenhandig op 2-1 zet in de tussenstand.

De eerste set ging gelijkopgaand. Mladenovic tenniste net iets scherper en won uiteindelijk met 6-4. Mertens begon sterk aan de tweede set en ging aan de leiding, maar haar Franse tegenstreefster rechtte de rug. Mladenovic was gelanceerd en ging op en over de Limburgse: 6-4 en matchwinst voor Frankrijk.

Er volgen nog twee duels tussen Frankrijk en België. Kirsten Flipkens (WTA 70), die moet winnen om België in de race te houden, kijkt eerst in een enkelspel Pauline Parmentier (WTA 91) in de ogen. Nadien komt het afsluitende dubbelspel. Ysaline Bonaventure en Alison Van Uytvanck treffen hier Mladenovic en Parmentier.

Na de twee enkelspelen van zaterdag stond het 1-1. Mertens rekende eenvoudig af met Parmentier (6-2 en 6-1), terwijl Flipkens geen vuist kon maken tegen Mladenovic (6-2 en 6-4).

De winnaar van het duel tussen Frankrijk en België neemt het op 21 en 22 april op tegen de winnaar van de ontmoeting tussen de Verenigde Staten en Nederland. De Belgische vrouwen treden voor het eerst sinds 2012 opnieuw aan op het hoogste niveau.