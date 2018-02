Diepenbeek - De beste Thaise keuken in België vind je in… Diepenbeek. ‘Thais koken aan huis’, geen restaurant maar wel een zaak waar je Thais eten kan afhalen, kreeg de meeste stemmen in een onlinewedstrijd van het populaire Thaise biermerk Singha.

‘Thais koken aan huis’ in Diepenbeek was het enige niet-restaurant in de lange lijst genomineerden. Je kan er Thais eten afhalen, maar de zaak organiseert ook kookworkshops en verzorgt de catering op ...