Ongenaakbare Sanne Cant pakt twee op twee na wereldtitel

Sanne Cant heeft in Hoogstraten haar achttiende zege van het seizoen geboekt. De wereldkampioene reed in de eerste ronde al weg van haar concurrentes en toonde zich nadien net als gisteren in Lille outstanding bij de vrouwen. Maud Kaptheijns en Helen Wyman werden tweede en derde.

Het was Sanne Cant die meteen alle aandacht opeiste en resoluut aan de leiding ging rijden. Maud Kaptheijns, die net als de wereldkampioene 77 punten telde in het klassement, kon nog even volgen maar op een zware modderige strook ontdeed Cant zich van de Nederlandse. De wereldkampioene begon aan de tweede ronde met een voorsprong van 8 seconden op Kaptheijns. Een groepje met de Britse Helen Wyman, de Italiaanse Alice Maria Arzuffi en de Nederlandse Ceylin Del Carmen Alvarado met Annemarie Worst volgden wat verderop.

Cant bleef de wetten dicteren en Kaptheijns deed er alles aan om de kloof met haar naaste concurrente tot het minimum te beperken. Achter die twee vormde zich een groepje met Helen Wyman, Ellen Van Loy, Ceylin Del Carmen Alvarado, Annemarie Worst en de Britse Nikki Brammeier. Dit gezelschap werd bij een tempoversnelling van Ceylin Del Carmen Alvarado helemaal uiteengeranseld. Helen Wyman repte zich naar de Nederlandse en liet haar snel achter. Kaptheijns reed zich daarna vast in een afsluiting en verloor zo tijd. Cant mocht de laatste ronde aansnijden met een voorsprong van 34 seconden op Maud Kaptheijns en 39 seconden op Helen Wyman. Ceylin Del Carmen Alvarado volgde als vierde en Annemarie Worst bolde als vijfde rond. Cant kwam niet meer in de problemen en haalde het ruim afgescheiden.

Sanne Cant is met deze zege nu alleen leidster in de stand van de Superprestige met 92 punten achter haar naam. Net één meer dan Kaptheijns. Volgende week zaterdag valt in Middelkerke, met de achtste manche, het doek over de Superprestige.

Sanne Cant: “Wilde eigenlijk meteen alleen op kop”

Dankzij haar achttiende zege van het seizoen is Sanne Cant nu alleen leidster in de Superprestige met 92 punten achter haar naam. Zij telt welgeteld één puntje meer dan haar naaste concurrente Maud Kaptheijns. Volgende week zaterdag zal in Middelkerke, waar de laatste manche op de agenda staat, wellicht zwaar strijd geleverd worden voor de eindzege.

“Ik voelde me van bij de start best wel in orde. Ik ben direct naar de leiding gereden en die plaats heb ik niet meer afgestaan”, verduidelijkte Sanne Cant. “Het was niet de bedoeling om meteen alleen op kop te komen maar ik kon toch moeilijk ineens remmen en wachten op de rest. Ik heb wel mijn eigen ding kunnen doen. Zo is het plezant crossen.”

“Volgende week valt de beslissing over de Superprestige. Er komt sowieso een mooie tweestrijd aan. Hopelijk heeft er in Middelkerke niemand pech en is er niemand ziek zodat we in de beste omstandigheden kunnen vechten voor de overwinning en de punten. De sterkste moet daar winnen op een technisch parcours”, gaf Sanne Cant nog mee.