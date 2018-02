Belgische biatleten plaatsen zich voor achtervolging op Winterspelen: "Door de koude moeite om adem te halen"

Onze landgenoten Michael Rösch en Florent Claude zijn zondag respectievelijk op de 38e en 55e plaats geëindigd in de tien kilometer sprint in het biatlon bij de mannen op de Olympische Winterspelen in het Zuid-Koreaanse Pyeongchang. Het duo plaatste zich daarmee voor de achtervolging, die maandagmiddag (vanaf 13u Belgische tijd) op het programma staat. Enkel de top zestig krijgt daarin startrecht.

In het ijskoude Alpensia Biathlon Centre liet Rösch na twee missers bij het schieten 25:09.4 noteren, Florent Claude kwam in 25:43.7 over de streep na drie missers. Het goud ging naar de dertigjarige Duitser Arnd Peiffer, die foutloos bleef en na 23:38.8 de finishlijn overschreed. Hij bezorgde zijn land zo een derde gouden medaille in Pyeongchang. De Tsjech Michal Krcmar bleef eveneens foutloos, maar moest in 23:43.2 vrede nemen met zilver. Het brons was voor de Italiaan Dominik Windisch.

Foto: BELGA

De Franse topfavoriet Martin Fourcade kwam niet verder dan de achtste plaats, de Noor Johannes Thinges Bö liet het helemaal afweten met een 31e plaats in de sport die meer dan een decennium gedomineerd werd door zijn landgenoot Ole Einar Björndalen, inmiddels met pensioen. In totaal verschenen er 87 biatleten aan de start.

De 26-jarige Claude en de 34-jarige Rösch schreven toch Belgische geschiedenis, want zij zijn de eerste Belgische biatleten ooit op de Winterspelen. Claude en Rösch verwierven de voorbije jaren de Belgische nationaliteit. Rösch behaalde met de Duitse aflossingsploeg goud op de 4x7,5 km tijdens de Spelen van 2006 in Turijn. Claude kwam in de jeugd uit voor Frankrijk.

Rösch: "Door de koude moeite om adem te halen"

De genaturaliseerde Duitser Michael Rösch konkachteraf niet echt gelukkig. “Ik begon heel goed aan mijn race. Ik zat in de eerste ronde in het spoor van Arnd Peiffer (die goud won, red). Ik probeerde daarna rustig te blijven, maar door de wind was het erg lastig om te schieten. Jammer genoeg maakte ik twee fouten in het rechtopstaand schieten”, legde hij uit. “Ik ben een beetje ontgoocheld, maar ik laat toch ook 35 concurrenten achter mij.”

De omstandigheden waarin de biatleten zondagavond aan de slag moesten, waren erg lastig. Een gevoelstemperatuur diep onder nul en een snijdende wind speelden heel wat deelnemers parten, ook Rösch. “Door de koude had ik het erg lastig om diep adem te halen. Ik had gelukkig geen last van koude handen of voeten. Maar de omstandigheden waren moeilijk.” Rösch, in 2006 met Duitsland olympisch kampioen aflossing, had een plek bij de eerste zestig nodig om zich te kwalificeren voor de 12,5 km achtervolging van maandag. Hij start daarin naast Florent Claude, die 55e werd.

Claude: “Ik ben ontgoocheld"

Biatleet Florent Claude raakte niet verder dan de 55e plaats, hoewel de tot Belg genaturaliseerde Fransman vooraf nog voorzichtig van een medaille had gedroomd. Maar in het ijskoude Alpensia Biathlon Centre kwam hij zondagavond niet in de buurt van eremetaal. Uiteindelijk kon hij zich slechts nipt plaatsen voor de individuele achtervolging.



“Ik heb niet de wedstrijd kunnen neerzetten waarop ik had gehoopt. Het schieten was zeker niet top. Ik maakte een fout liggend en twee rechtop. Het skiën ging ook moeilijk en was niet op mijn normale niveau. Het was een moeilijke dag. Ik hoop dat het vervolg beter wordt”, reageerde hij.



Claude maakte drie schietfouten en moest uiteindelijk meer dan twee minuten toegeven op de Duitse winnaar Arnd Peiffer. “We hebben een hele dag moeten wachten alvorens we in actie mochten komen. Dat maakte het niet gemakkelijker”, klaagde hij over het late startuur (omstreeks half negen lokale tijd). “Ik ben ontgoocheld. Ik had gehoopt veel beter te doen. Maar gelukkig is dit niet de enige wedstrijd. Het is nu aan mij om er in de volgende race opnieuw te staan”, besloot hij.