Iraanse president Rohani roept bevolking op tot “jaar van eenheid”

De Iraanse president Hassan Rohani heeft zijn bevolking zondag opgeroepen tot een “jaar van eenheid”, na de betogingen rond de nieuwjaarsperiode tegen de Iraanse leiders, de economische moeilijkheden en de corruptie. “Ik vraag dat de 40e verjaardag van de islamitische revolutie, het komende jaar, een jaar wordt van eenheid voor de conservatieven, hervormers, gematigden, alle partijen”, aldus Rohani tijdens een grote bijeenkomst in Teheran waar de 39e verjaardag van de val van de sjah gevierd werd.

De president riep de conservatieven ook op de kandidaturen van hervormers bij de volgende verkiezingen niet te blokkeren. “We moeten vertrouwen hebben in het volk, en alle stromingen laten deelnemen aan verkiezingen”, aldus Rohani. “Tijdens de afgelopen 39 jaar hebben we vooruitgang bereikt in verschillende domeinen, maar tegelijkertijd zijn er ook nog gebreken.” De als gematigd beschouwde Rohani leidt Iran sinds 2013.

Volgens de autoriteiten vielen er 25 doden bij geweld in de marge van die betogingen.